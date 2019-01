LA JUVE SI GODE LA SUPERCOPPA ARBITRO OFFESO, GATTUSO STOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RITORNO DA GEDDAOra che ha sfatato anche il penultimo tabù, conquistando la Supercoppa n. 8 della storia juventina (ne aveva perse 3 in 4 anni), Max Allegri è pronto all'ultimo passo. A Gedda ha sollevato il 10° trofeo in bianconero: 2 Supercoppe, 4 scudetti e 4 coppe Italia, dopo essere stato accolto male dagli ultras bianconeri all'arrivo. Adesso punta l'unico trofeo che manca in bacheca, quello che la Juve insegue dal 1996: la Champions diventata priorità dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo. E Cr7 ha fatto centro al primo colpo,...