La Juve ritrova la Joya e provoca l'ultimo botto del girone di andata, espugnando il Bentegodi grazie alla doppietta di Dybala che festeggia nel migliore dei modi il ritorno da titolare dopo 3 panchine di fila in campionato e resta nella scia del Napoli, grazie alla 6ª vittoria nelle ultime 7 gare di campionato. Un successo atteso dalla stagione 2000-2001, firmato oltre che dalla doppietta dall'argentino dalla rete in apertura di Matuidi, prima del provvisorio pareggio di Caceres che ha avuto come effetto quello di far perdere ai bianconeri...