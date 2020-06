Una scintilla di Ronaldo e un lampo di Dybala, questa Juve ancora non abbaglia ma vede la luce in fondo a una settimana rabbuiata dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. Serviva una reazione ed è arrivata a Bologna, secondo bivio stagionale (il primo contro l'Inter allo Stadium), imboccato nella direzione giusta, per ristabilire le distanze sull'Inter e puntare allo scudetto, aspettando la Lazio. Sarri cambia faccia alla Juve con tre ripescati dal primo minuto.

RIPARTENZA

De Sciglio a sinistra al posto dell'infortunato Alex Sandro, Rabiot a centrocampo accanto a Bentancur e Pjanic, e Bernardeschi, rivitalizzato nel tridente con Dybala e Ronaldo. Mihajlovic risponde con Medel e Svanberg e spaccare il gioco nel 4-2-3-1 con il trio Orsolini, Soriano e Sansone a rilanciarlo alle spalle di Barrow. Serve comunque un episodio per sbloccarla, perché la Juve anche a Bologna parte con il solito timore reverenziale nei confronti della porta avversaria. Al minuto 22 Denswil trattiene de Ligt su corner, inizialmente Rocchi sorvola, poi concede il rigore dopo aver rivisto l'azione al VAR. Stavolta Ronaldo lo calcio e segna il suo 22° gol in campionato, togliendo i suoi dall'impiccio realizzativo. I bianconeri si scrollano di dosso la pressione e ritrovano la leggerezza che spalanca le porte alla bellezza. L'azione del 2-0, a 10 dall'intervallo, è la cosa migliore vista dopo la ripartenza, con sprazzi di sarrismo puro: azione in verticale de Ligt (altissimo), velo/tacco intelligente di Bernardeschi che smarca Dybala al limite, il tiro a giro è una carezza all'incrocio dei pali. Un lampo di vera Juve, quella che aveva messo in ginocchio l'Inter e vinto il girone di Champions in carrozza, primi segnali positivi dopo la sosta. Una boccata d'ossigeno per dirigenza e Sarri, che da oggi potrà lavorare alla Continassa con un minimo di tranquillità in più. Buoni segnali confermati nella ripresa, con Bernardeschi in crescita a un passo dal 3-0 grazie a un'azione in solitario chiusa da una botta di sinistro a giro, deviata provvidenzialmente sul palo da Skorupski. La Juve è in fiducia, il Bologna in fatica ma non molla, e protesta per un contatto molto dubbio De Sciglio Barrow in area Juve, ma dall'auricolare Chiffi dice a Rocchi che si può proseguire. Il terzino bianconero è costretto ad abbandonare il campo poco dopo per un problema al flessore sinistro e la Juve si ritrova in piena emergenza a sinistra senza Alex Sandro e De Sciglio. Girandola di sostituzioni che cambiano faccia al centrocampo della Juventus, e anche Mihajlovic spedisce in campo Palacio e i baby 2001 Cangiano e Juwara, protagonista con un anticipo che costa un giallo al limite del rosso a Danilo. Il brasiliano ci riprova pochi minuti dopo e riesce a farsi espellere, grazie un altro fallo su Juwara, mettendo in seria difficoltà Sarri che alla prossima sarà costretto a puntare su Matuidi terzino, ma a Bologna la Juve non ha tradito.

Alberto Mauro

