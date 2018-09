LA JUVE RIDE, CR7 PIANGE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La prima volta di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus dura solo mezzora, fino a quando cioè larbitro tedesco Brych estrae il cartellino rosso per il portoghese, che nelle precedenti 153 partite non era mai stato espulso. Tutto nasce da unazione offensiva dei bianconeri, con Murillo e Ronaldo che si affrontano al limite dellarea di rigore a palla lontana; lex interista finisce a terra, Ronaldo lo accusa di simulare e per un istante gli mette le mani sui capelli. Ne nasce un parapiglia che induce Brych a sentire...