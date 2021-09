Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL POSTICIPOTORINO L'addio di Cristiano Ronaldo era nell'aria, e l'assenza di Ibrahimovic non sorprende dopo il lungo infortunio della scorsa stagione. Probabilmente nessuno, invece, avrebbe scommesso su un gap di 8 punti in classifica tra Milan e Juventus alla quarta giornata di campionato, ma dopo 9 anni di dittatura bianconera gli equilibri sono cambiati. Il Milan vola ed è la squadra che ha battuto più volte la Juve in campionato: 51...