FOCUS

TORINO Un cantiere aperto, con un nuovo allenatore, giocatori giovani e un nuovo modo di fare calcio. Ha molte attenuanti la Juventus sconfitta 2-0 dal Barcellona nel debutto Champions all'Allianz Stadium, anche se molti si aspettavano una partita diversa. Mancavano tanti titolari, Ronaldo su tutti e pedine fondamentali in difesa come Chiellini, De Ligt e Alex Sandro, ma la delusione è innegabile: nessun tiro in porta, se si escludono i tre di Morata finiti in rete ma annullati per fuorigioco, e una superiorità blaugrana che è apparsa netta, sotto tutti i punti di vista. E così sulla graticola ci finisce Andrea Pirlo, coi tifosi che iniziano ad avere qualche dubbio su di lui come allenatore.

MALUMORI

La qualificazione è tutt'altro che compromessa, la Dinamo Kiev non è andata oltre il pareggio a Budapest contro il Ferenvcaros, prossima avversaria della Juve in Ungheria il 4 novembre, ma cominciano ad arrivare le prime critiche. La squadra non convince e i tifosi storcono il naso per i risultati al di sotto delle aspettative. Fino ad ora la Juve di Pirlo ha battuto soltanto la Samp e la Dinamo Kiev, due vittorie a cui aggiungere i pareggi deludenti contro Crotone ed Hellas Verona, oltre al 2-2 nella Capitale contro la Roma.

TORNA CHIELLINI

Leonardo Bonucci, sui social, prova a tracciare la strada per il futuro: «È una sconfitta che brucia, ma è attraverso le sconfitte che si cresce anche nella vita, perché sono queste partite che ci insegnano molto: a crederci di più, a lavorare di più, a combattere di più» la riflessione Instagram del difensore. Contro lo Spezia servirà una prova di spessore, intanto Pirlo comincia a recuperare i pezzi. Durante l'allenamento di ieri mattina si è rivisto anche Chiellini: il centrale ha superato i fastidi muscolari accusati in Ucraina ed è pronto a riprendersi un posto nel pacchetto arretrato. Per De Ligt servirà ancora qualche giorno, per Alex Sandro bisogna aspettare la seconda metà di novembre, e poi c'è sempre Ronaldo.

Nella giornata di ieri CR7 non si è visto sui social, il suo ultimo messaggio risale a ieri sera e quando faceva l'«in bocca al lupo» ai compagni in vista della Champions. Il portoghese continua l'isolamento, tra un allenamento e l'altro aspetta sempre il tampone negativo che gli permetta di tornare in gruppo. E Pirlo spera, anche perché non può essere un caso che la Juve abbia vinto soltanto una delle quattro gare disputate senza CR7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

