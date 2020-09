MERCATO

La Juve rompe gli indugi nella caccia al centravanti che dovrà sostituire il Pipita Higuain. E di fronte al prolungarsi dell'impasse delle trattative per arrivare a Dzeko (bloccato dalla difficoltà con il Napoli per portare Milik nella Capitale) Paratici ha fatto rotta improvvisa su Madrid, fronte Atletico. E ha raggiunto l'accordo per il ritorno di Alvaro Morata in bianconero. L'attaccante era atteso già in serata a Torino dove oggi sosterrà le visite mediche. Secondo le prime indiscrezioni, il 27enne spagnolo arriva in prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni e la possibilità per la Juve di rinnovare il prestito per un altro anno (sempre a 10 milioni, ma questa seconda tranche verrebbe scontata dalla valutazione del giocatore). La decisione della Juventus di virare sul centravanti spagnolo arriva, appunto, in seguito ai problemi nella chiusura dell'affare Milik-Roma: la trattativa non si è sbloccata per le pendenze dell'attaccante polacco col Napoli. Così c'è stata una frenata definitiva anche per Edin Dzeko alla Juve.

Morata tornerà in Italia dopo aver già vestito il bianconero tra il 2014 e il 2016 lasciando un ottimo ricordo. L'ariete spagnolo, sposato con la mestrina Alice Campiello, non ha partecipato all'allenamento di ieri con l'Atletico Madrid, che lo sostituirà con Suarez in arrivo dal Barcellona e il cui trasferimento a Torino è sfumato nei giorni scorsi a causa dei tempi lunghi necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Tornato dalla Juve ai Blancos che avevano fatto valere la clausola del diritto di recompra, Morata è rimasto un solo anno al Real (giocando, tra l'altro, gli ultimi minuti della finale di Cardiff, vinta 4-1 sulla Juve) per poi passare al Chelsea e all'Atletico Madrid. Alla Juve, con Ronaldo e sotto la guida di Pirlo, di cui è stato compagno di squadra, Morata cerca la definitiva consacrazione. Il tecnico della Juve avrà lo spagnolo a disposizione fin da domenica per la sfida con la Roma, dove troverà come rivale Dzeko. La Roma, a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultima ora, a questo punto ha deciso di tenersi il bosniaco nonostante l'altissimo stipendio (7,5 milioni all'anno), mentre per Milik si riapre la pista Premier League.

CONTE VUOLE KANTÈ

Intanto ieri Arturo Vidal ha firmato il contratto che lo lega allInter per due anni con unopzione sul terzo. Il giocatore ha sostenuto in mattinata le visite mediche, poi si è recato ad Appiano Gentile. Quindi una pausa, un po' di relax e, infine, la firma nella sede del club nerazzurro. Avuto Vidal, Conte insiste anche per Kantè, il cui acquisto andrà comunque finanziato: possibile se parte Eriksen, mentre per Candreva è vicino l'accordo con la Sampdoria. Godin, invece, è ormai del Cagliari. Esposito invece andrà a fare il titolare nella Spal, in serie B.

Il Barcellona sta definendo la cessione di Semedo al Wolverhampton e per questo circolano rumors su una possibile richiesta di De Sciglio alla Juve, ipotesi probabile se i blaugrana cederanno anche Junior Firpo all'Atalanta: Gasperini insiste per averlo. Infine Koulibaly: Paris Saint-Germain e Manchester City si sono rifatte sotto per averlo, ma la cifra chiesta dal Napoli, 70 milioni, ha fatto battere in ritirata parigini e Citizens.

