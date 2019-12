LA JUVE FRENA E PERDE LA TESTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Potrebbero sembrare due punti persi per l'ex capolista, ma in realtà è un punto guadagnato. Il Sassuolo in campo vola mentre la Juve arranca, Ronaldo (su rigore) nel finale di partita evita la prima sconfitta stagionale a una Juve fiacca, confusa e senza certezze. La classifica allarma, l'Inter non molla un colpo e si riprende la vetta del campionato. E sabato prossimo a Roma per i bianconeri c'è la prova del fuoco contro una Lazio in forma, per fortuna di Sarri la Juve il mercoledì successivo andrà in gita a Leverkusen e non a...