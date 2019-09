LA JUVE FRENA E PERDE I PEZZI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIRENZE La Juventus frena a Firenze. Non è la prima volta, ma negli ultimi anni era riuscita ad espugnare spesso il Franchi, stavolta invece sotto il sole estivo e davanti ad un'onda viola deve accontentarsi di non aver perso perché la giovane rinnovata Fiorentina ha preso da subito in pugno la partita senza più mollarla, sospinta dai propri tifosi.Non è questo 0-0 l'esordio che immaginava Maurizio Sarri, per la prima volta in panchina dopo lo stop forzato a inizio stagione per problemi di salute: la sua squadra, che dopo un'ora aveva già...