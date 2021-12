BOLOGNA Il Bologna spinge e fa la partita, la Juventus gioca in ripartenza, punge e vince, ritrovando una fase difensiva solida e il graffio di Alvaro Morata e con Cuadrado che si conferma bomber aggiunto (quarto gol stagionale). Il Dall'Ara si dimostra ancora una volta campo favorevole alla Juventus che sale a -5 dalla zona Champions League.

Il Bologna è a caccia della vittoria casalinga che manca dal 1998, i bianconeri di una risposta a Lazio e Roma, in chiave qualificazione europea e soprattutto di passi avanti per una squadra che ha lasciato troppi punti con le medio-piccole in questa stagione. Ma all'Europa pensa anche Mihajlovic, che ha etichettato la sfida come uno scontro diretto, nella conferenza della vigilia e che imposta la gara per provare a vincere con la sua formazione tipo. Allegri, invece, deve rinunciare a Dybala, Chiesa, Danilo e Chiellini e parte con gli acciaccati Locatelli, Alex Sandro, Bentancur, Kulusevski in panchina.

Partono forte i padroni di casa, che lanciano Barrow nel primo minuto (chiuso da Bonucci) e creano mole di gioco, pur faticando a concludere.

LANCIO DI ARTHUR

C'è nebbia al Dall'Ara, a tratti più fitta, ma non incide sull'andamento di una gara che vede la Juventus chiusa, ma pronta a ripartire: tattica vincente, perché al sesto minuto Mc Kennie recupera palla su Svanberg, Arthur lancia Morata con il contributo involontario di Soriano e lo spagnolo scambia con Bernardeschi, che trova l'assist vincente tra Theate e Medel: destro del numero 9 e vantaggio esterno.

Il Bologna si riversa in attacco, passando dalle folate offensive di Svanberg: un cross per la testa di Arnautovic, neutralizzata da Szczesny, un altro cross basso respinto da De Ligt (che anticipa Arnautovic) e una rovesciata che sfiora il palo. Manca l'acuto, però, ai rossoblù.

Manca nel primo tempo e pure nella ripresa, quando Bonucci si produce in un'altra chiusura provvidenziale su Barrow. La Juventus invece non perdona confermandosi cinica: al 24' Cuadrado si sgancia, dribbla Svanberg e appena entrato in area scarica il diagonale destro che termina all'incrocio, complice la decisiva deviazione di Hickey. È il gol che chiude la gara, con la Juventus che nel finale sfiora anche il 3-0, sempre in contropiede, prima con Bernardeschi poi con Cuadrado.

Nella penultima sfida del 2021, la Juventus ritrova i tre punti in trasferta e sale a cinque lunghezze dal quarto posto che significa Champions. Per i rossoblù arriva il terzo ko consecutivo che significa -6 dall'Europa e tanti saluti ai sogni di gloria.

