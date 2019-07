La Juve diventa biancorossa: ecco la maglia da trasferta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'Fra le tante novità di questa nuova stagione in casa bianconera - a cominciare dal tecnico Maurizio Sarri - c'è anche una divisa da trasferta inedita: la Juventus nella stagione alle porte indosserà fuori casa una maglia bianca con finiture rosse. A svelare la novità è stato ieri il sito footyheadlines. Dopo l'addio alle strisce della prima maglia, battezzata' nel finale dello scorso campionato contro la Roma, la Juventus abbandona il blu e il giallo, colori tradizionali della seconda maglia. Per le partite in trasferta ecco...