LA JUVE CON L'INCOGNITA SARRI

IL GRANDE ASSENTETORINO Poche certezze per la Juventus in vista dell'esordio di sabato a Parma, prima assoluta dei campioni d'Italia a caccia del nono scudetto consecutivo. Una di queste è l'assenza di Maurizio Sarri, presente alla Continassa, dove vive, ma ancora esentato dagli allenamenti per la polmonite batterica che lo attanaglia da qualche giorno. Incassati gli auguri del Chelsea, la sua ex squadra - «guarisci presto Maurizio» è stato il tweet dei londinesi -, restano i dubbi sui tempi di recupero: sabato intanto sarà il suo vice,...