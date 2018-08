La Juve blinda Pjanic fino al 2023

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CAMPIONI D'ITALIATORINO In questa prima fase della stagione, in casa Juventus il comune denominatore è la parola esordio. Da quello di Cristiano Ronaldo, andato in scena a Verona con il Chievo e che ha catalizzato quasi un milione e mezzo di telespettatori oltre al tutto esaurito al Bentegodi, a quello in programma sabato pomeriggio, la prima in maglia bianconera all'Allianz Stadium, contro la Lazio. In attesa, naturalmente, di poter far esordire anche le nuove maglie da trasferta presentate proprio ieri dalla società bianconera, in colore...