La Juve avanti con Allegri, blindato Dybala

IL FUTUROArchiviato l'ennesimo trionfo, per la Juve è già tempo di programmare il futuro che nelle intenzioni della dirigenza non provocherà ribaltoni, almeno in panchina. «Con Allegri ci confronteremo nei prossimi giorni, dipende anche dai suoi sentimenti e dalle sue valutazioni» ha dichiarato ieri Beppe Marotta, intervenuto a Radio anch'io Sport. «L'allenatore ha dimostrato il suo valore e credo che questo rapporto potrà continuare», l'auspicio dell'ad bianconero che ha commentato anche alcune voci di mercato, a partire dal portiere:...