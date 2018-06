La Halep regina a Parigi Oggi la finale Nadal-Thiem

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISLa n. 1 del mondo senza Slam in bacheca stonava parecchio. Simona Halep da anni veleggia nelle prime posizioni del ranking, ma non era mai riuscita a far suo un Major e quelle 3 finali perse sembravano un freno allo status di campionessa. Ieri la romena ha sfatato il tabù, conquistando il Roland Garros nella finale che la vedeva di fronte a Sloane Stephens. Una partita in rimonta: la Halep si era trovata sotto 3-6, 0-2 contro un'americana all'apparenza lanciatissima. Poi, però, dal 4-4 del secondo set non c'è stata storia e con un...