La Goggia ritorna e stupisce

SCISorride Sofia Goggia e fa bene. Perché il primo appuntamento stagionale con un pettorale ha dato indicazioni molto confortanti dopo le preoccupazioni fatte trapelare ad inizio mese, tanto che c'era il timore di un suo forfait anche ai Mondiali, in programma dal 4 febbraio ad Are, in Svezia. Ieri, quasi 100 giorni dopo la frattura al malleolo peroneale destro in occasione di un allenamento in preparazione alla prova inaugurale di Coppa del Mondo a Soelden, la campionessa olimpica di PyeongChang ha preso parte alla prima prova cronometrata...