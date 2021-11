Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYSarà un'Italia con molti ritorni quella che domani, sul terreno dello stadio Olimpico di Roma, con inizio alle 14 (diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8), affronterà la Nuova Zelanda nel primo test delle Autumn Nations Series. Sarà la sedicesima sfida tra le due nazionali che non si incontrano in un match vero da tre anni, sempre a Roma, quando gli All Blacks s'imposero 66-3. Alla prima uscita da nuovo ct azzurro, Kieran Crowley...