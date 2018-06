LA GERMANIA VA SOTTO PROCESSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELUSIONEUna disfatta epocale. Da ogni punto di vista. La missione tedesca in terra russa, che aveva come obiettivo quello della difesa del titolo conquistato quattro anni fa in Brasile, si è rivelata un vero fallimento. Il nefasto pomeriggio di Kazan ha solo ribadito quello che si era intuito dopo l'esordio, con sconfitta, con il Messico: il ciclo d'oro della Nationalmannschaft era al capolinea. La vittoria in extremis con la Svezia aveva solo allungato l'agonia di una squadra che da parecchio tempo aveva mostrato di aver perso i cardini...