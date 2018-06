LA GERMANIA HA TROVATO LA SUA COREA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FLOPAUS! Scritto proprio così. In stampatello e con il punto esclamativo. Il titolo, scelto per annunciare il pomeriggio della vergogna, è fatto in casa: la Bild, in tempo reale, usa la sintesi. Che è feroce per la Germania. Fuori. Come gli asiatici che, vincendo e (loro) festeggiando, hanno eliminato i campioni in carica. Ancora la Corea. Basta la parola, per noi e adesso pure per i tedeschi. Fu fatale in due edizioni all'Italia, nel mondiale inglese e in quello nippocoreano. Nel 1966, colpì la Nord; nel 2002, la Sud che ha trattato...