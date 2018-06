LA GERMANIA FA SUBITO FLOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SORPRESAMOSCA Altro che bis mondiale. Qui si rischia l'epic fail. Il Messico che non ti aspetti dà lezione di calcio a Loew e ai suoi campioni, per una volta più presuntuosi che solidi, e la strada diventa maledettamente in salita. Un problema non solo per la Germania: pensate che se i tedeschi concludessero il girone al secondo posto ipotesi sensata considerato il valore relativo delle prossime due avversarie, Svezia e Sud Corea e il Brasile vincesse il suo, si formerebbe un incredibile ottavo di finale Brasile-Germania, la partita...