Non sarà ai nastri di partenza del campionato di C Gold 2020/21 (al via il prossimo 7 marzo), ma non per questo il progetto della Virtus Murano targata Gemini vedrà un ridimensionamento, ad iniziare dal nuovo palazzetto i cui lavori di ristrutturazione sono oramai arrivati al rettilineo finale. «La nostra rinuncia a partecipare al campionato - spiega il presidente giallorosso, Mirco Tosi - non è basata su questioni economiche, bensì sanitarie. Davanti all'emergenza abbiamo ritenuto fosse più importante salvaguardare la salute degli atleti, dello staff e delle loro famiglie. Perché è vero che sono previsti tamponi per ciascun componente del gruppo 48 ore prima di ogni partita, però anche in contesti sportivi più controllati del nostro, penso all'Eurolega ad esempio, dove casi di positività vengono riscontrati ogni settimana». «Eravamo vogliosi di ricominciare - dice Giorgio Querci, patron di Gemini il cui logo campeggia da quattro stagioni sulle canotte del team lagunare - e di certo non avremmo lasciato sola la società. La scelta di ricominciare, però, doveva essere un'autonoma decisione della dirigenza che ha preferito salvaguardare l'aspetto sanitario e noi la rispettiamo». Ferma dunque la prima squadra, che proverà comunque a ripartire dalla C Gold nella prossima stagione. Non si interrompono gli allenamenti del settore giovanile e, soprattutto, i lavori di ristrutturazione della palestra Leo Perziano. «I lavori- continua Tosi - stanno procedendo a gonfie vele e ora si sta sistemando l'impiantistica, mentre la parte esterna è praticamente conclusa: per fine aprile il restauro dovrebbe essere completato. (t.via.)

