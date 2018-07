LA FRANCIA SALE IN CIMA AL MONDO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSCA Irrompono in sala stampa i neo campioni del mondo e inondano di champagne il serio Deschamps, che deve rispondere alle domande dei giornalisti. Chissà se è un segnale. La Francia vince nettamente la finale, merita assolutamente il titolo, ma il suo primo tiro in porta è stato proprio il rigore, discusso, del 2-1 alla fine del primo tempo. Prima soltanto difesa e qualche sporadica ripartenza. Altro che calcio champagne. I Bleus da tempo giocano un calcio diverso, più diretto e i francesi non è che ne fossero proprio entusiasti....