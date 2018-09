La Francia piega l'Olanda Eriksen lancia la Danimarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALTRI MATCHNella serata della festa per il titolo mondiale, la Francia conquista con qualche patema la prima vittoria in Nations League battendo a Saint-Denis l'Olanda per 2-1. Padroni di casa avanti al 14' per una sciocchezza di Promes, che di testa serve Matuidi; lo juventino mette sul secondo palo per Mbappé, il quale da due passi non sbaglia. Pari orange a metà ripresa grazie ad una bella azione in velocità, chiusa con il cross di Tete e l'inserimento vincente di Babel. La reazione transalpina porta al nuovo vantaggio firmato al 30'...