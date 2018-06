LA FRANCIA COMINCIA A FARE SUL SERIO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFERMAEKATERINBURG La Francia è agli ottavi, ma chiude in sofferenza dopo un primo tempo in pieno controllo e avanti di un gol. Nella ripresa Pogba e compagni smettono di giocare rischiando di complicare il girone, il Perù ce la mette tutta e dopo 36 anni senza Mondiali abbandona la Russia con onore, dopo due sconfitte 1-0. Passi avanti per i francesi rispetto al debutto contro l'Australia, l'ultima del girone contro la Danimarca servirà per affinare gli automatismi prima della fase ad eliminazione diretta. ESPERIENZA AL POTEREDD...