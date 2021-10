Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La fotografia della partita è una finestrella di venti secondi. Comincia il secondo tempo e il Napoli già vince sul Bologna grazie al gol di Fabian Ruiz e a un rigore di Insigne. Si riparte, quindi: e la squadra di Spalletti (per l'occasione squalificato e sostituito da Domenichini) d'improvviso fila via a velocità vertiginose. Passaggi, scambi, pressing, geometrie, imbucate in profondità tipo un battito d'ali di un colibrì. Poi la...