FORMULA 1

BUDAPEST In Ungheria il Circus trema. Preoccupano i due positivi (su quasi 5mila tamponi eseguiti) tra le persone che hanno accesso al paddock dell'Hungaroring. L'organizzazione ha però precisato che non si tratta di persone degli staff e che non erano presenti nei primi due gran premi in Austria. Sono state subito messe in isolamento e sono stati tracciati i contatti.

Intanto Sebastian Vettel pianta la bandierina col Cavallino sulla seconda sessione di prove libere del Gp d'Ungheria. Ma è soprattutto un segnale di speranza. La Rossa del tedesco e quella di Charles Leclerc, decimo tempo finale, sono rimaste in pista più di tutti, dietro solo all'Alfa di Kimi Raikkonen, per cercare di trarre il massimo delle indicazioni anche in situazioni difficili. Il tempo vero, però, l'ha fatto in mattinata Lewis Hamilton, dominando con la Mercedes su pista asciutta davanti allo scudiero Valtteri Bottas. Nel pomeriggio, il britannico non chiude nemmeno un giro cronometrato, mentre il finlandese è sulla scia di Vettel.

VERSTAPPEN INDIETRO

Alle frecce nere tengono in qualche modo testa le Racing Point di Perez e Stroll, terzo e quarto miglior tempo all'Hungaroring con distacchi sensibilmente minori delle Rosse, rimaste ad oltre un secondo. Prova opaca per le Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon, con l'olandese che prende solo l'ottavo tempo. In attesa delle più probabnti qualifiche di oggi, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto ammette che le nuove direttive tecniche della Fia hanno inciso sulla potenza della power unit di Maranello. «I regolamenti sono molto difficili e complessi e ci sono delle aree in cui forse saranno necessari altri chiarimenti - afferma -. La Fia dallo scorso anno ha rilasciato molte direttive che hanno portato chiarezza e abbiamo dovuto adattarci alle nuove interpretazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA