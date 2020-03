La Ford Puma irrompe con uno scatto da vero felino e si prende subito il primato di auto ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi dell'anno, in un mercato dove l'ibrido vale oramai oltre il 10% delle immatricolazioni, il doppio dello scorso anno, e più di 4 auto targate su 10 hanno le ruote alte. La Puma ha dunque gli ingredienti giusti e lo dimostra con i numeri. «I consumatori italiani hanno apprezzato molto i vantaggi dell'EcoBoost Hybrid che rappresenta il nostro primo livello di elettrificazione» afferma Fabrizio Faltoni. «Il nostro pluripremiato 3 cilindri mille, abbinato ad un piccolo motore elettrico e ad una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, unisce efficienza e divertimento. Ma soprattutto continua il presidente e amministratore delegato di Ford Italia è una soluzione economicamente vantaggiosa perché offre anche vantaggi fiscali e in termini di accesso alle aree a traffico limitato».

Al di là di questo, perché la Puma è piaciuta subito?

«Per gli Italiani lo stile è la prima ragione di acquisto e i nostri designer e ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro. Non era facile dare linee sinuose ed equilibrate ad un'auto così compatta e, allo stesso tempo, garantire accessibilità e capacità di carico senza compromessi. Il MegaBox aggiunge al bagagliaio 80 litri in più e permette di alloggiare in verticale oggetti alti 1 metro e 15. Nessun altro ci aveva pensato prima».

Dunque stile convincente e anche praticità

«Non solo. La Puma è un'auto appagante da guidare, come tutte le Ford, in più è sempre connessa e ha una sicurezza a 5 stelle EuroNCAP. Merito della scocca robusta e di tutti i sistemi di assistenza che la Puma ha».

La Puma è il primo gradino dell'elettrificazione, quando arriveranno gli altri?

«Per Ford è un processo che va gestito con gradualità perché per noi è fondamentale consentire al maggior numero di persone di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Abbiamo già il full-hybrid per la Mondeo Wagon e presto avremo il mild-hybrid a 48 Volt anche su Fiesta e Focus. Entro marzo lanceremo la nuova Kuga che avrà 3 ibridi diversi (mild, full e plug-in), a giugno arriverà il Suv 7 posti Explorer plug-in hybrid ed entro la fine dell'anno avremo la Mustang Mach-E elettrica, un'auto emozionante con autonomia fino a 600 km».

Ford non è solo autovetture. L'elettrificazione interessa anche i commerciali?

«Da 4 anni siamo import leader in Italia per i mezzi commerciali e vogliamo rimanerlo offrendo soluzioni di elettrificazione in grado di soddisfare diverse esigenze di business. Abbiamo già introdotto l'ibrido plug-in sulla gamma Custom che può marciare per 56 km in elettrico senza compromessi sia per l'autonomia sia per la capacità di carico. Su Transit abbiamo già il diesel mild-hybrid a 48 Volt, che offre costi di gestione molto contenuti e nel 2021 avremo l'elettrico con 2 tonnellate di portata».

Con il Go Electric avete creato una specie di roadshow dell'elettrificazione. Come sta andando?

Siamo partiti da Genova lo scorso ottobre e nel 2020 toccheremo le principali capitali europee entrando in contatto con 4 milioni di persone. Vogliamo raccontare la nostra idea di elettrificazione e dire che Ford è pronta ad affrontare la sfida della mobilità con soluzioni adatte e accessibili per tutti. In questo, siamo fedeli al motto del nostro fondatore Henry Ford: c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti».

Nicola Desiderio

