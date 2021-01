ROMA Fiducia a tempo determinato. Il day after in casa Roma (2-4 con lo Spezia), dopo l'eliminazione in Coppa Italia con gaffe mondiale per le sei sostituzioni, è stato all'insegna delle riflessioni, che dopo un vertice di tre ore hanno portato alla conferma in panchina di Paulo Fonseca. I Friedkin, che ritengono inaccettabile uscire con lo Spezia, ko arrivato dopo la debacle nel derby, per ora hanno scelto la fiducia al portoghese. Una linea di credito, però, tutt'altro che illimitata perché molto passerà anche dalla gara di sabato di campionato sempre con i liguri. Le riunioni di giornata hanno rimandato una decisione che al triplice fischio della gara di Coppa veniva chiesta a gran voce dai tifosi: ovvero l'esonero di Fonseca. L'allenatore ha scaricato sulla società l'errore del sesto cambio tanto che a farne le spese sono stati Gianluca Gombar (ricoperto di insulti dai tifosi e costretto a rendere privato l'account social) e Manolo Zubiria, i quali non ricopriranno più i ruoli di team manager e di global sport officer.

Intanto questa sera all'Olimpico (ore 21, diretta Rai) ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Parma: «Abbiamo una sfida importante in una competizione che in questi anni ha rappresentato tanto per noi - ha detto Inzaghi alla vigilia - Ma è normale che farò determinati cambi per verificare alcuni giocatori che hanno giocato meno».

