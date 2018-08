La Figc indaga sui volantini contro le donne in curva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha aperto una indagine sul volantino comparso nella curva laziale in occasione della partita con il Napoli sabato scorso nel quale si affermava il principio che nelle prime dieci file del settore «le donne non sono gradite». La procura federale, dovrà ora valutare se nel volantino, firmato da un sedicente Direttivo Diabolik Pluto, esistono gli estremi per la violazione dell'articolo 11 del Codice di giustizia sportiva che ritiene «sanzionabile quale illecito...