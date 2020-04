La Fifa annuncerà nelle prossime 24-48 ore una proroga a tempo indeterminato della stagione 2019-20 a seguito della pandemia di coronavirus. Lo anticipa il portale sportivo «The Athletic» spiegando che le indicazioni della federcalcio mondiale influenzeranno anche la prossima finestra di mercato e i contratti in scadenza. In sostanza la Fifa - in considerazione del fatto che la diffusione del Covid-19 è diversa in ogni paese nei tempi e nella profondità del contagio - permetterà all'autorità calcistica di ciascun paese di determinare quando poter terminare i rispettivi tornei nazionali, modificherà le date del mercato estivo dei trasferimenti, e autorizzerà i club a prorogare temporaneamente i contratti in scadenza al 30 giugno, se necessario. Lo scenario peggiore, ovvero l'annullamento dei tornei, non è completamente fuori discussione, ma la flessibilità che verrà offerta dal piano studiato dalla Fifa riduce considerevolmente la possibilità che le stagioni vengano annullate del tutto.

Non a caso in Germania il Bayern ha ripreso gli allenamenti, con gruppi di 5 calciatori e spogliatoi separati, seguendo il Borussia Dortmund e lo Schalke 04. Mentre il Werder Brema è stato fermato dal divieto imposto dal suo Lander. Mentre la Premier inglese, spaccata per il taglio di stipendio («vogliamo sapere a chi diamo i nostri soldi», reclamano i giocatori che vorrebbero aiutare il servizio sanitario), si prepara a giocare a giugno a porte chiuse ma con le gare in tv in chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA