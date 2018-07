La Fifa spegne la tv sessista: «Non inquadrate le donne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Più pallone, meno testosterone. Della serie: se proprio dovete zoomare fatelo sulle caviglie di Behrami (lo svizzero ex Lazio era andato in Russia col nome della moglie Lara tatuato sullo scarpino) anziché sull'ultima delle scollature. Così magari spera la Fifa una Julia Guimaraes non dovrà più respingere assalti al bacio prima di un Giappone-Senegal (giornalista dell'emittente brasiliana Globo, lei: «Per fortuna vivo in Brasile, qui è successo già due volte, vergognoso», il suo tweet) o una Julieth Gonzalez Theran,...