FORMULA 1

Mercoledì la protesta dei team per l'accordo tra Fia e Ferrari sulla power unit 2019 di Maranello, ieri la secca risposta della Federazione internazionale che rimette il caso sul piano delle regole del Circus. Oltre all'emergenza coronavirus che mette in dubbio il via della stagione 2020, la Formula 1 deve così fronteggiare anche un'altra situazione complicata.

La Fia ha risposto ai sette team, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri (ex Toro Ross) e Williams, che l'accordo riservato con la scuderia di Maranello, sulla vicenda relativa alla regolarità delle sue power unit, è previsto dal regolamento.

Le scuderie non motorizzate dal Cavallino si erano «opposte fermamente all'accordo confidenziale raggiunto fra la Fia e la Ferrari per concludere la questione sulle indagini condotte sulle power unit della Ferrari». E la Fia ha spiegato che è stato «trovato un accordo di transazione efficace e dissuasivo per chiudere il caso, la cui riservatezza è prevista dalle norme». La Fia ha giustificato il suo accordo con la Ferrari con «l'impossibilità materiale di fornire una prova inequivocabile di una violazione» del regolamento a seguito di «sospetti» sul funzionamento del motore.

