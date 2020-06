LA FESTA

ROMA Solo attorno a un protagonista straordinario si può costruire un evento straordinario come la festa che ha celebrato il 110° compleanno dell'Alfa Romeo.

E che si è trasformata in una plebiscitaria dimostrazione di affetto di appassionati, collezionisti, soci degli onnipresenti club dei fans del marchio l'elenco ufficiale se conta 77 in Italia e 75 disseminati nel mondo, dall'Europa alla Nuova Zelanda passando per gli Usa che il 24 giugno sono convenuti ad Arese, nella sede del Museo Storico Alfa Romeo, proveniendo da tutti i Paesi che hanno ripristinato i collegamenti con l'Italia per presenziare idealmente allo spegnimento delle candeline in una bella e assolata giornata d'inizio estate e nella sua scenografica conclusione: un affollato e festoso flash mob sul pistino che fiancheggia il museo e la parata dei proprietari di Alfa di varie epoche giunti ad Arese alla guida dei loro amati gioielli.

TANTA PASSIONE

Il brand non poteva restare indifferente di fronte a tanta passione e pur con la preoccupazione dissoltasi solo all'ultimo giorno, ha confidato il curatore del Museo storico Lorenzo Ardizio che i tempi difficili potessero mettere i bastoni tra le ruote. Invece tutto è andato per il meglio, consentendo a visitatori e ospiti di apprezzare appieno i regali confezionati per celebrare degnamente un'occasione così significativa.

Certamente il lockdown che ha costretto il pubblico a disertare a lungo il percorso espositivo ha determinato un vuoto che richiederà tempo e impegno per essere colmato, ma ha anche permesso di dedicare più tempo alla messa a punto dalle novità che la struttura espositiva ha riservato gli appassionati in occasione della riapertura.

LA LEGGENDA

Il tradizionale percorso espositivo 70 vetture spesso rare e sempre bellissime, visitate in media da 100.000 persone all'anno, che ripercorrono il cammino di un marchio che ha saputo trasformarsi in leggenda si è infatti arricchita di un'inedita sezione denominata Alfa Romeo in divisa che rievoca gli oltre 50 anni di collaborazione con i Carabinieri.

Sono esposte alcune tra le vetture più significative in dotazione all'Arma come la Giulia Super del 1968 che può essere considerata la madre di tutte le Gazzelle, la rara Giulia giardinetta del 1972 o la AR51 1900M Matta, il fuoristrada capace di portare un equipaggio militare alla vittoria di categoria nella Mille Miglia 1952.

IL BACKSTAGE

Di respiro ancora più ampio, l'altra novità sul fonte espositivo è costituita dall'inaugurazione, seppure a condizioni ben precise, della Collezione che apre una finestra sul backstage della storia Alfa Romeo. Ne fanno parte oltre 200 vetture finora mai mostrate al pubblico in quanto conservate nei depositi. Trattandosi di normali ambienti di lavoro in cui le auto vengono spostate, restaurate, riparate, l'accesso avverrà solo su prenotazione durante i week end, che almeno finché non si sarà tornati alla piena normalità post-pandemia restano gli unici giorni di apertura anche per la visita della collezione permanente.

Suddivisa in 18 aree tematiche che ripercorrono l'intera storia, sportiva e non del Biscione, la nuova proposta espositiva ha riservato numerose sorprese almeno a chi non ha una conoscenza particolarmente approfondita del passato Alfa. È il caso, per esempio, dell'8 cilindri derivato dal motore Tipo 33 che i tecnici dell'Autodelta, il reparto corse della casa, portarono da 2.0 a 2.5 di cilindrata e a oltre 300 cv, consentendo nel 1969 al motoscafo che lo utilizzava di stabilire sul lago di Sabaudia un record di categoria tuttora imbattuto: 225 km all'ora.

MITO SPORTIVO

Il mito sportivo del Biscione affonda le sue radici nei successi colti in tutti gli ambiti agonistici compresi i due primi Mondiali di Formula 1 conquistati da Farina con la «158» nel 1950 e da Fangio con la 159 l'anno successivo non tramonta mai.

Lo conferma la nuova Giulia Gta che eredita il nome dall'icona del 1965 e alla festa del 110° compleanno si è mostrata per la prima volta dal vivo dopo le anticipazioni virtuali: bella e aggressiva, più larga e potente, alleggerita grazie al diffuso ricorso al carbonio, è spinta da 540 cavalli e prodotta in 500 esemplari tra Gta e Gtam a due posti (il mix tra le versioni lo decideranno i clienti) al prezzo di 175.000 e 180.000 euro rispettivamente.

IL DEBUTTO

Il suo debutto fisico ha coinciso con la prima uscita pubblica del nuovo responsabile del brand, il francese Arnaud Leclerc che ha simpaticamente ironizzato sul destino che lo chiama a un ruolo così prestigioso in un momento davvero particolare, stretto tra un'emergenza planetaria e una situazione aziendale difficile da decifrare in attesa che si definiscano i dettagli dell'accordo tra i gruppi Fca e Psa.

Giampiero Bottino

