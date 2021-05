Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZAREGGIO EMILIA (U.T.) La ripartenza, sarà stato anche il caso, proprio qui, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con 200 paesi del pianeta collegati per la finale di Coppa Italia. La migliore location possibile per riaprire le porte al pubblico. Nello stadio in cui, il 9 marzo 2020, furono chiuse a oltranza per la pandemia. Sono passati più di 14 mesi da quel Sassuolo-Brescia (3-0), ultima partita della serie A con i tifosi in...