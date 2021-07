Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTAPORDENONE Tensione che si stempera in gioia. Mirko Zanni ha appena sollevato 177 chili nello slancio e si è assicurato la medaglia di bronzo olimpica, la seconda di sempre per un pordenonese. Nella palestra della Pesistica Pordenonese dove parenti, amici e compagni di Mirko si erano riuniti per assistere alla gara è scattata la festa. Questa è quasi la seconda casa di Mirko e qui si trova quella che lo stesso pesista considera la...