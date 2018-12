La festa di Molinari: «Anno perfetto non mi basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFROMA Il Collare d'Oro al merito sportivo e la conferenza show allo Stadio Olimpico. A Roma si è celebrato l'anno da favola del golfista Francesco Molinari, che dopo aver vinto tutto non si accontenta e punta «a una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020», coltivando il sogno «di diventare il numero uno al mondo». L'azzurro ha ricevuto la massima onorificenza per l'impresa major nell'Open Championship (in Scozia): «Questo premio - le parole del piemontese - mi riempie d'orgoglio. Ma non mi accontento e guardo avanti». Un vera giornata...