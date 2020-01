SCI

BANSKO (BULGARIA) Sulle nevi bulgare di Bansko la festa azzurra non finisce più. Nel superG di chiusura c'è spazio ancora per uno splendido podio per l'Italia grazie a Marta Bassino seconda in 1.11.17. Per la piemontese a 23 anni è l'undicesimo podio in carriera, il sesto stagionale e il primo in superG, a conferma di una atleta sempre più polivalente. In più la squadra azzurra donne dopo la tappa di Bansko è saldamente prima nella classifica per nazioni con 2.796 punti contro i 2.590 dell'Austria. Ha vinto il superG in 1.10.88 la statunitense Mikaela Shiffrin portando così a quota 66 i suoi successi. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.11.58.

A Kitzbuehel, invece, nello slalom speciale si è imposto in 1.41.50 lo svizzero Daniel Yule - terzo successo in stagione - che riporta così per la prima volta dal 1968 con Dumeng Giovanoli un elvetico sul gradino più alto nello slalom austriaco. Secondo l'austriaco Marco Schwarz in 1.41.62 e terzo il francese Clement Noel in 1.41.87 . Solo quarto il norvegese Lucas Braathen che, a 19 anni, con il pettorale 34 era finito al comando della prima manche.

Assente l'infortunato Manfred Moelgg e con Stefano Gross che nuovamente non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, per l'Italia il migliore è stato così un eccellente Giuliano Razzoli settimo in 1.42.03. Il veterano Razzoli, oro a Vancouver 2010, proprio a Kitzbuehel nel 2016 si era rotto i legamenti di un ginocchio. Dopo un periodo opaco e dopo esser tornato alla antica marca di sci, ha davvero sciato a livello dei migliori e più giovani rivali. In classifica per l'Italia ci sono poi Alex Vinatzer 14° in 1.42.60 e Simon Maurberger 21° in 1.43.29.

POLIVALENZA

E così anche stavolta la festa azzurra è stata tutta a Bansko con una una felicissima Bassino: «Evidentemente è destino che il mio primo podio in superG sia stato con Shiffrin e Lara come lo era stato il mio primo podio in gigante è un risultato che mi rende orgogliosa. È chiaramente una stagione molto buona. La mia base di partenza rimane il gigante, però posso fare buoni piazzamenti anche in altre discipline e lo sto dimostrando». Per l'Italia in questo superG c'è stata poi anche Elena Curtoni 7/a in 1.12.11 dopo la vittoria di sabato in discesa. Sono invece finite fuori, in una gara ancora una volta tutta all'attacco senza risparmiarsi, Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Nicol Delago. Prima di scivolare nella neve dopo aver toccato il telo di una porta a tre quarti di gara, i cronometri davano Brignone in vantaggio su Shiffrin. Insomma poteva essere per lei un'altra gara al top. Marsaglia, anche lei vittima di una porta, ha invece riportato solo una botta alla mano sinistra. Non ha gareggiato invece precauzionalmente Sofia Goggia dopo la caduta di venerdì. Ora Sofia rientrerà in Italia per farsi preparare una protezione della tibia. Poi Goggia vuole ovviamente essere presente nella prossima tappa di cdm in Russia, sulle piste olimpiche di Rosa Khutor, a Sochi: sabato discesa e domenica superG.

