HAMILTON 10

Batte tutti i record e anche la cattiva sorte: sa vincere persino su tre ruote. È a 4 vittorie dall'eguagliare il record delle 91 vittorie di Schumacher.

LECLERC 9,5

Una gara tenace e consistente premiata dal podio. La Ferrari è quella che è ma Charles ne trae il massimo. Merita un voto alto perché ha saputo correggere anche l'ultimo errore che ancora commetteva: non sapeva gestire le gomme. A Silverstone ha imparato a farlo.

MERCEDES 9

Le frecce nere sono imbattibili pure quando esplodono le gomme. Giravano un secondo più forte degli altri. Menzione d'onore perché hanno mandato sul podio a ritirare il trofeo il figlio dell'ex ferrarista Didier Pironi che lavora nel loro team.

VERSTAPPEN 8

Si mangerà le mani perché cambiare le gomme al penultimo giro per cautela, col senno di poi, gli è costato la vittoria. Una volta tanto ha fatto una scelta conservativa invece che audace.

RICCIARDO 8

Il vecchio leone si rivede ai piani alti (4°). Con una Renault più competitiva è tornato a correre in attacco come gli riusciva meglio, e non in difesa.

NORRIS 8

Ancora un quinto posto per il giovane inglesino. A lui il voto per il sorpasso più bello della gara su Ricciardo.

BOTTAS 6

È un buon pilota ma non un campione: si è capito al via quando non ha avuto il cuore di entrare a tutto gas alla prima curva quando era all'interno di Hamilton mentre il suo compagno non ha avuto scrupoli. Aveva solo quella chance per battere Lewis e l'ha sprecata.

FERRARI 6

Una sufficienza striminzita perché il team ha reagito bene al disastro ungherese. Ma il podio non deve illudere: è figlio della tenacia di Leclerc, non dell'auto che è inferiore pure a McLaren e Renault.

VETTEL 5

Ha tirato fuori l'orgoglio solo all'ultimo giro quando ha difeso il 10° posto da Bottas in rimonta. Dopo 4 gare è soltanto 13° nel mondiale: che tristezza.

RACING POINT 5

La Mercedes rosa ha deluso sulla pista dove doveva fare sfracelli. Un misero 9° posto e l'altra macchina guasta prima del via. Forse la copia non è del tutto fedele all'originale...

Alberto Sabbatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA