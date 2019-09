La Ferrari scalda Monza Leclerc: «Voglio ripetermi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1MONZA L'appetito vien mangiando. Non si placa così la smania di vincere di Charles Leclerc. Il primo successo in carriera in Formula 1 - ottenuto a Spa lo scorso weekend, con il cuore dilaniato per la morte dell'amico Hubert - è ormai un ricordo e il monegasco punta dritto al bis a Monza, nel tempio della velocità e nella culla del tifo Ferrari. «Non ho fatto molto per celebrare la vittoria in Belgio ma - racconta - è una sensazione bellissima. Mi dà fiducia e ora posso concentrarmi sul futuro e puntare ad altre vittorie»....