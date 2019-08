La Ferrari in vacanza ha fatto i compiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1SPA FRANCORCHAMPS Riparte il Mondiale di F1 dopo tre settimane di vacanze. E il Circus arriva in uno dei circuiti mitici. Quello delle Ardenne, impegnativo e spettacolare. Qui la Ferrari ha dato spesso spettacolo: record di vittorie di Michael Schumacher che si è imposto 6 volte. Ma quest'anno, mentre mancano 9 gare alle fine del campionato, il Cavallino è ancora a secco. Mattia Binotto ha spremuto i suoi uomini per cercare di tornare al successo su una pista che in teoria, per le sue caratteristiche dovrebbe essere favorevole alla...