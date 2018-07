LA FERRARI FA SOGNARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1L'idolo di casa in pole position, il rivale che scende dalla propria auto e cerca vanamente di condurla ai box a spinta. Nemmeno il più ottimista dei tifosi tedeschi presenti ad Hockenheim avrebbe previsto qualifiche come quelle di ieri, con la 55° pole di Sebastian Vettel con un pensiero ovviamente a Sergio Marchionne e con Lewis Hamilton appiedato dalla sua Mercedes alla fine della Q1 per un'amarissima settima fila che lo costringerà a cercare una nuova rimonta disperata dopo quella di Silverstone. L'inglese è stato persino...