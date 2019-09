La Ferrari contro i pronostici Leclerc: «Più motivati che mai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Dopo la festa a Spa e Monza, gare considerate favorevoli per le caratteristiche della SF90, la Ferrari si prepara a correre a Singapore, un circuito cittadino dove la potenza del motore conterà di meno rialzando così le quotazioni di Red Bull e Mercedes. Una previsione sfavorevole che la Rossa per quanto visto nelle ultime due gare, in particolare con la doppietta in otto giorni dell'astro nascente Charles Leclerc, è chiamata a ribaltare per continuare ad alimentare le speranze e le passioni dei suoi tifosi. A suonare la carica in...