Un'esortazione («arbitri, usate di più il Var» cioè andate di più a guardare il video) ed un'apertura («pronti a sperimentare il challenge»). Il campionato sta per entrare nella fase cruciale della stagione, sia nella corsa scudetto sia in quella per non retrocedere, e la Federcalcio al fine di «non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato» ha fatto sentire la sua voce su temi caldi legati all'uso del Video assistant referee. Fin dalla sua approvazione nel marzo del 2016, l'International Football Association Board (Ifab) aveva premesso di non aspettarsi che l'impiego della tecnologia avrebbe azzerato gli errori, ma che sarebbe stata un valido aiuto agli arbitri per ridurli al minimo, a livello per così dire fisiologico. Come hanno però evidenziato le recenti polemiche (vedi le accuse del presidente della Fiorentina Commisso dopo la partita con la Juventus e quelle seguite a Napoli-Lecce) l'utilizzo della video assistenza non ha ancora trovato il giusto bilanciamento.

Una situazione che ha spinto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ed il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, a farsi portavoce della necessità di «intensificare il ricorso al Var», nei casi controversi «che rientrano nell'ambito del protocollo internazionale». Questa indicazione, ha sottolineato la Figc, è stata già trasferita ai direttori di gara. Non appare casuale che la raccomandazione arrivi a pochi giorni dalla mancata revisione dell'episodio che ha portato all'ammonizione di Milik per simulazione in Napoli-Lecce. Episodio per il quale, oltretutto, l'attaccante polacco è stato multato.

Ma c'è stata anche un'importante apertura su un altro fronte legato all'utilizzo del Var. L'Italia si è detta disponibile a sperimentare «l'utilizzo del challenge, ovvero la chiamata del Var da parte delle squadre, nei tempi e nei modi che l'Ifab eventualmente stabilirà»: è quanto la Federcalcio ha anticipato in via informale alla Fifa, facendosi «interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A». «L'Italia - ha sottolineato la Figc in una nota - è stata uno dei primi paesi al mondo a sperimentare la tecnologia nel calcio. L'adozione del Var da parte dell'Ifab, infatti, è stata preceduta da un periodo di prova off line nel massimo campionato italiano che ha generato risultati eccezionali, contribuendo in maniera determinante all'implementazione del protocollo definitivo».

