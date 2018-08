La Federazione a Hamilton: «Ferrari? Nessun trucco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1«Well done, motoristi!». Attorno al complimento rivolto via radio da Sebastian Vettel ai responsabili delle power unit della Ferrari ruota l'avvicinamento al GP di Monza di domenica, che inizia domani con il Festival F1 in Darsena a Milano, con i piloti della Rossa e Charles Leclerc, salvato domenica dall'Halo a proteggergli la testa dalla ruota di un Fernando Alonso in decollo. In Belgio, la Ferrari guidata magistralmente dal tedesco è stata un missile, al punto che dopo l'arrivo di Spa Lewis Hamilton è andato a curiosare, per...