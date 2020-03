VOLLEY

Caos in SuperLega dopo il nuovo decreto ministeriale. Nonostante le disposizioni varate nella notte di sabato consentano lo svolgimento a porte chiuse delle partite, ieri è saltata all'ultimo minuto la sfida tra Allianz Milano e Kioene Padova. Il motivo la temperatura più alta del consentito da parte di uno dei partecipanti alla gara: «Alla squadra e allo staff è stata misurata la temperatura prima di entrare al palasport ed eravamo tutti dentro - racconta il direttore sportivo padovano, Stefano Santuz -. Da parte nostra non c'erano problemi a giocare. Ci eravamo sentiti con i dirigenti di Milano sia sabato, fino a tarda sera, che domenica prima della partita. Eravamo pronti a giocare, invece alle 17.20 è arrivata la decisione di non giocare». I direttori di gara hanno così preso atto della dichiarazione del personale medico, che appunto riscontrava anomalie nella temperatura di un partecipante alla gara, e hanno sospeso la partita. Ora sarà la commissione gare a valutare la documentazione e a prendere una decisione sulla gara.

OGGI UN VERTICE

Non si è giocato nemmeno a Piacenza, con Sora che non ha preso parte alla partita. Anche in questo caso i frusinati avevano raggiunto Piacenza per giocare, non senza qualche preoccupazione, ma solo nel pomeriggio di ieri hanno preso la decisione di non disputare la partita in seguito alla notizia di un giocatore di Piacenza affetto da raffreddore e febbre, non avendo ottenuto documentazione medica che escludesse il contagio. Oggi alle 17.30 è prevista la Consulta di SuperLega in cui verranno prese delle decisioni: «La situazione muta rapidamente - conclude Santuz -. L'ipotesi fino a venerdì è stata quella di continuare a giocare, anche l'ultimo decreto ce lo consente, ma sicuramente dovremo ragionarci su». Si è invece giocato regolarmente a porte chiuse negli altri campi, a Modena, Civitanova e nell'anticipo di Cisterna di Latina. Nel palasport deserto marchigiano va in scena un'altra spettacolare sfida tra i campioni d'Italia e Trento, che trascinato dai 24 di Kovacevic si porta avanti 2-0 prima della rimonta firmata da Leal (25 punti). Modena supera 3-1 Monza grazie soprattutto al muro (13 punti diretti di squadra). Per gli emiliani 19 punti di Bednorz (tre muri) e 18 di Zaytsev, mentre i brianzoli ne hanno 22 da Louati. Per Verona infine successo importante per i play off grazie ai 25 punti di Boyer e ai 24 di Kaziyski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA