TENNIS

MELBOURNE Agli Australian Open in evidenza Sara Errani, ultima delle donne azzurre in gara. La 33enne romagnola (134), ha sconfitto la malconcia 40enne Venus Wiliams (41), vittima di una distorsione alla caviglia destra durante il match, chiuso 6-1, 6-0. «Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così» ha detto sportivamente l'azzurra. Australian Open subito finiti invece per Camila Giorgi (75), travolta 6-2, 6-4 dalla scatenata polacca Iga Swiatek (17). Per gli azzurri buone notizie arrivano dal doppio: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori hanno infatti battuto 6-7, 6-2, 6-4 i franco-monegaschi Benoit Paire e Romain Arneodo. E Jasmine Paolini, con la spagnola Aliona Bolsova, ha battuto la russa Daria Kasatkina e l'estone Anett Kontaveit per 7-6 6-2.

La giornata si è aperta con la sofferta vittoria di Novak Djokovic sull'americano Frances Tiafoe (n. 64) che ha ceduto 6-3, 6-7 ,7-6, 6-3. Unico fra i big a tornare a casa è Stan Wawrinka (18) piegato dall'ungherese Marton Fucsovics (55) in 5 set dopo aver sprecato tre match point.

In campo femminile la giovane romena Sorana Cirstea (75) ha rispedito a casa a sorpresa Petra Kvitova (8) tra le favorite per il titolo, battendola in 3 set.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA