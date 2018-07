La doppietta di Groenewegen Oggi c'è il pavé

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMO(bt) Fernando Gaviria, Peter Sagan e ora Dylan Groenewegen. Sono ora tre i vincitori di due tappe in questa edizione del Tour de France, con l'olandese che si è ripetuto a 24 ore di distanza nell'ottava tappa, la Dreux-Amiens di 181 km. Molto bravo l'olandese nel rimontare gli avversari quando sembrava fuori gioco per il successo. Alle sue spalle si sono piazzati rispettivamente Andrè Greipel e Gaviria, ma durante la volata i due sono venuti a contatto in un paio di occasioni, un comportamento scorretto che la giuria ha sanzionato...