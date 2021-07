Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Divina Federica Pellegrini chiude a 33 anni, Aldo Montano a quasi 43. Dino Zoff ha vinto il mondiale del 1982 a 40 anni suonati. Campioni di longevità.Zoff, qual è il segreto?«Non credo ce ne sia uno vero e proprio. Dipende da come sei, da come vivi, da come intendi lo sport. Dalla passione che ci metti».Bello vedere questi ragazzi ancora sulla breccia a quell'età?«Molto, emozionante. Fanno bene, bravi. Poi, raggiungono traguardi e...