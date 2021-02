(ld) Dopo 25 vittorie consecutive, 19 delle quali in campionato, l'Umana Reyer fa i conti con la prima sconfitta stagionale. A Schio, il Famila domina il derby d'alta classifica, come testimoniato dall'84-62 finale con cui la squadra di Vincent ribalta lo scontro diretto a proprio favore. Venezia resta leader con 4 lunghezze di vantaggio, anche se la squadra di Ticchi ha giocato una partita in più: per mantenere la vetta l'Umana Reyer rischia di aver esaurito il margine d'errore. Le assenze Gruda, André e Trimboli per le padrone di casa, Petronyte per la capolista non abbassano il livello dell'antipasto della finale-scudetto. È soprattutto Schio a interpretare nel modo giusto la sfida: sull'onda del successo a Bologna contro la Virtus, il Famila parte fortissimo con Cinili (15 punti) e Achonwa (10) innescate da una Mestdagh efficace in fase realizzativa (13 punti) e nella costruzione del gioco (8 assist). A marcare la differenza è il 9-16 da tre di Schio, che dopo il 41-30 dell'intervallo vola via nel terzo quarto con le triple consecutive di Mestdagh, Sottana (18) e Cinili. Il massimo vantaggio arriva sul +29 (81-52) del 38' per un Famila al nono successo di fila. Venezia, la cui top scorer è Penna (15), non riesce a sfruttare il predominio d'area, e la scarsa ispirazione nel tiro dalla distanza (31%) fa il resto. E così, tra il miglior attacco Venezia e la miglior difesa del campionato, Schio, è quest'ultima a prevalere, in questa occasione. Il terzo incomodo per lo scudetto può essere Ragusa, che domina a San Martino di Lupari (48-67) con Marshall e Santucci (15 a testa) protagoniste, mentre il Fila dopo il +8 (17-9) iniziale subisce la forza delle siciliane, all'11° successo negli ultimi 12 turni che vale il terzo posto a -8 da Venezia e con due turni da recuperare.

