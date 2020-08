LE REAZIONI

SPA FRANCORCHAMPS Non ci sono parole. La gara peggiore nel circuito più spettacolare, dove aveva trionfato molte volte. Nella storia la Scuderia non era mai arrivata, con pista asciutta, fuori dai primi dieci con almeno uno dei suoi due piloti. Invece Vettel e Leclerc hanno tagliato il traguardo come erano partiti, tredicesimo e quattordicesimo, soltanto con posizioni invertite, Sebastian davanti al compagno di squadra. Una via crucis' la loro ancora più negativa di quanto ci si poteva aspettare. Il monegasco ha anche avuto un problema di motore.

Quando si sono incontrati nel paddock il tedesco e Charles si sono scambiati un'occhiata, sorridendo per non piangere, per cercare consolazione uno con l'altro. Ma Leclerc, che è meno navigato del compagno di squadra, non è riuscito a nascondere delusione e nervosismo, anche se ha concluso con una frase che apre la porta alla possibilità che da Maranello arrivino novità per la SF 1000 fra un paio di settimane.

VERSO IL GP D'ITALIA

«Non è stata - ha dichiarato - una giornata facile. Non so cosa aggiungere. È brutto, veramente brutto. Dobbiamo fare qualcosa. Frustrazione? Sì, difficile nasconderla, ma non cambia quello che faccio in macchina, che è dare il massimo. Tuttavia è stato veramente difficilissimo correre. Abbiamo avuto due pit stop lenti per piccoli problemi. Non ce la facciamo a sorpassare anche con DRS aperto. È molto complicato, ma va così. Monza? Sarà molto tosta anche lì. Per Mugello o Imola c'è qualche speranza per tornare dove eravamo. Ma per domenica prossima nell'autodromo nazionale la vedo veramente dura».

Stranamente il già licenziato Vettel alla fine è apparso più propositivo del monegasco. «No, non dobbiamo cedere alla frustrazione che non porta da nessuna parte. La speranza è che sia Spa ad essere così indigesta alla Ferrari. Questa è una delle piste più sensibili per la potenza e noi con quella fatichiamo tanto, quindi è normale perdere un po' di posizioni, ma d'altro canto eravamo dietro a macchine rispetto alle quali normalmente in gara siamo più veloci, come Alfa Romeo e Haas, quindi probabilmente c'è qualcosa che non ci è chiaro. Dobbiamo mantenere l'ottimismo e vedere i lati positivi anche se non sono molti. Dobbiamo continuare a lottare».

MATTIA NON CI STA

Mattia Binotto non accetta la parola crisi: «Secondo me è sbagliata, quello odierno è sicuramente un bruttissimo risultato, che si inserisce all'interno di una stagione comunque molto difficile. E' vero, siamo in mezzo a una tempesta, ma riusciremo a venirne fuori. Siamo arrivati dove siamo partiti. Questa pista richiede efficienza aerodinamica e richiede potenza, in questo momento ci mancano entrambe, è inutile nascondersi dietro a un dito».

Claudio Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

